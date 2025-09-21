El Juvenil A planta cara al Barça amb deu (0-2)
El Juvenil A del Girona FC ha plantat cara aquest diumenge al FC Barcelona en el partit corresponent a la segona jornada de la Divisió d’Honor, disputat a Vidreres. Tot i la derrota per 0-2, els homes de Jonathan Ruiz han mostrat caràcter i orgull, mantenint-se dins del partit fins al xiulet final.
El duel ha començat amb els blaugrana dominant la possessió, i al voltant de la primera mitja hora Ebrima ha obert el marcador amb un xut col·locat que ha superat Diego Vicente. L’equip gironí, lluny de desconnectar, ha reaccionat amb valentia i ha disposat de dues bones ocasions per empatar, obra de Richard Martínez i Diego Miralles.
Quan millor estaven els locals, Oriol Pallàs ha signat el 0-2 en una ràpida acció ofensiva que ha fet molt mal als gironins. La situació s’ha complicat encara més just abans del descans, emmig d’una intenta pluja, quan David Escoda ha vist la segona targeta groga i ha deixat l’equip amb deu homes.
La segona meitat ha estat un exercici de resistència i orgull per part del Girona, que tot i la inferioritat numèrica ha continuat buscant la porteria rival. Les arribades a l’àrea blaugrana han estat constants i han obligat el Barça a recórrer a faltes tàctiques per tallar les transicions gironines.
En els últims minuts, els culers podrien haver fet el tercer, però Diego Vicente ha signat una aturada espectacular per enviar la pilota a córner.
Malgrat el resultat, l’esforç i l’actitud del Juvenil A deixen sensacions positives de cara a la pròxima jornada, en què visitaran el camp de l’RCD Espanyol en un altre duel d’alt nivell.