El Trofeu Costa Brava es queda a Montilivi

El Girona FC ha aixecat avui el 48è Trofeu Costa Brava després de superar per 2 a 1 el Wolverhampton en un duel intens i vibrant a Montilivi. Els homes de Míchel han ofert una actuació sòlida davant la seva afició, que ha pogut veure un equip amb rodatge, il·lusió i talent, encapçalat per un Joel Roca estel·lar, que ha estat escollit MVP del partit. El partit ha servit també per veure el retorn de Santi Bueno dos anys després del seu traspàs al club anglès.

Amb un onze inicial que podria assemblar-se molt al del debut a la Lliga, el Girona ha sortit amb les idees clares i una pressió alta que ha posat en dificultats els anglesos des del primer minut. Asprilla, molt actiu, ha estat el principal agitador ofensiu en la primera part. Stuani ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc i Gazzaniga ha transmès seguretat sota pals.

El marcador, però, no s’ha mogut fins a la represa. Al minut 50, Yangel Herrera ha culminat una gran jugada col·lectiva rematant al segon pal una centrada precisa d’Arnau Martínez (1-0). Només cinc minuts després ha arribat l’acció que ha encès Montilivi: Joel Roca ha marcat un golàs enroscant la pilota a l’escaire des del vèrtex de l’àrea, una obra d’art que ha estat ovacionada com mereixia.

El partit també ha servit per veure el debut de Thomas Lemar, que ha entrat al minut 65 substituint Asprilla i deixant detalls de la seva qualitat. Amb el 2-0, el Girona ha continuat dominant, però els Wolves han reaccionat i John Arias ha retallat distàncies amb una acció individual que ha superat Gazzaniga al minut 76. Tot i el patiment final, l’equip gironí ha resistit amb ofici i ordre.

Els gironins s’enfrontaran disabte al Nàpols en el que será el darrer test de la pretemporada.

Fitxa del partit

Girona FC (2).- Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Blind; Herrera, Solís; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; i Stuani. També han jugat Miovski, Antal, Hugo Rincón, Portu, Lass, Papa, Jastin, Francés i Lemar.

Wolves (1).- José Sá; Hoever, Santi Bueno, Toti, Agbadou, Rodrigo; Trindade, Gomes, Fer López, Munetsi; i Larsen. També han jugat Johnstone, Doherty, Mosquera, Arias, Bellegarde i Bueno.

Gols

1-0 Yangel Herrera, (51’)

2-0 Joel Roca (56’)

2-1 Arias (76’)