El Trofeu Fundació Girona FC reunirà el futbol inclusiu a Montilivi
Futbolistes amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Girona FC, Barça Fundació i el Club Atletisme Garrotxa UEO disputaran un triangular el 16 de maig
Montilivi acollirà el Trofeu Fundació Girona FC, una jornada esportiva i inclusiva que tindrà lloc dissabte 16 de maig, a partir de les 11.30 hores.
El torneig es disputarà en format triangular, tots contra tots, i comptarà amb la participació de tres equips formats per futbolistes amb discapacitat intel·lectual: la Fundació Girona FC, la Barça Fundació i el Club Atletisme Garrotxa UEO.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del compromís del Girona FC i la seva Fundació amb la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i els valors de l’esport com a eina de cohesió i desenvolupament personal. El Trofeu vol posar en valor l’esforç, la il·lusió i la passió pels colors i pel joc, en un entorn emblemàtic com Montilivi.
L’entrada a l’estadi serà oberta i la jornada està pensada per fomentar la participació de famílies, entitats i aficionats, en un ambient festiu i de convivència.