Empat agredolç pel Girona B
El Girona B va sumar un punt al Municipal de Vidreres en un partit intens i molt disputat contra el Reus, que es va resoldre amb empat (1-1) després d’un desenllaç cruel per als gironins. Els blanc-i-vermells van veure com el triomf s’escapava en l’última acció del matx, després d’haver fet el més difícil quan ja s’ensumaven els tres punts.
El filial gironí va portar el pes del joc durant bona part de l’enfrontament, mostrant personalitat, davant un dels rivals més difícils del grup. Després d’una primera part igualada i sense gols, el Girona B va fer un pas endavant a la represa. La insistència local va tenir premi al minut 81, quan Javi González, el dia de la seva estrena com a gironí, va sorprendre al porter rival amb un xut des de més del mig del camp per avançar els gironins i fer esclatar l’alegria a la graderia. El gol semblava decantar definitivament el duel a favor dels locals.
Quan tot indicava que els tres punts es quedarien a casa, el Reus va trobar l’empat en temps afegit. Al minut 94, Lluís Recasens va aprofitar una de les últimes aproximacions visitants per establir l’1-1 definitiu, deixant el Girona B sense el premi gros.
Tot i l’empat, el filial gironí va deixar una bona imatge i tenint opcions d’haver guanyat el partit i competint de tu a tu contra rivals exigents. Un punt que suma, però que deixa la sensació que el Girona B en va merèixer més.
L’equip de Quique Álvarez tractarà de fer bo el punt, el pròxim diumenge 8 a les 18:00h visitant al Sant Andreu, al Narcís Sala.