Foto oficial temporada 2025-2026
La primera plantilla del Girona FC s’ha fet aquest matí la foto oficial corresponent a la temporada 2025-2026. L’escenari escollit ha estat l’Estadi de Montilivi, que ha servit de marc incomparable per immortalitzar l’equip que afronta una nova temporada a la màxima categoria del futbol estatal.
A la sessió hi han participat tots els jugadors del primer equip, així com l’staff tècnic encapçalat per Míchel Sánchez, el president del club, Delfí Geli, i representants de l’àrea esportiva i institucional del Girona FC.