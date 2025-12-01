Girona FC B imposa la seva llei a Vidreres i doblega el Sant Andreu
El Girona B va aconseguir una victòria molt valuosa davant un rival directe, mantenint-se invicte a casa en una jornada clau de Segona Federació.
Des del primer minut del partit, l'equip de Quique Álvarez va mostrar la intenció d’anar per la victòria amb superioritat en el joc col·lectiu i insistència ofensiva.
El gol que va obrir la porta cap al triomf va arribar al minut 25, quan un córner picat per Ferran va permetre a Antonio Salguero enviar la pilota al fons de la xarxa (1-0).
Girona no es va conformar i va buscar ampliar la renda abans del descans. El segon gol va arribar en el temps afegit de la primera meitat: penal comès sobre una acció ofensiva i transformat sense contemplacions per Carles Garrido (2-0).
A la represa, el Sant Andreu va intentar reaccionar, amb més possessió i algunes arribades, però la defensa i la porteria del Girona es van mostrar sòlides. Els quadribarrats van tenir dues ocasions per retallar distàncies, un xut de falta d’Alexis García i una rematada a pilota aturada de Max Marcet, però sense encert.
Els blanc-i-vermells van acabar amb inferioritat numèrica per l’expulsió de Raúl al minut 73 i l’expulsió de Arenzana al minut 90, però tot i això no van mostrar cap mena de debilitat.
Un gol pròpia-porta després d’un rebot dins l’àrea va donar vida als quadribarrats, però el xiulet de l’àrbitre va certificar la victòria del filial gironí per 2-1.
Amb aquest triomf, el Girona B recupera l’optimisme després d’uns resultats irregulars les últimes setmanes, i suma tres punts que li donen aire en la lluita per les posicions altes del grup. La jornada vinent visitaran el camp del Valencia B diumenge a les 12:00h.