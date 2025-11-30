El Girona i Montilivi frenen el Madrid
El Girona va demostrar, una vegada més, que Montilivi no és un escenari qualsevol. L’equip de Míchel ha arrancat un empat (1–1) davant el Real Madrid i deixa clar que, malgrat les dificultats d’aquesta temporada, continua sent capaç de plantar cara als equips grans de la lliga.
Lluny d’arronsar-se, el Girona ha sabut interpretar en tot moment el partit. El Madrid ha volgut governar la possessió, però els blanc-i-vermells han mantingut les línies juntes per incomodar la circulació rival i esperar el moment adequat per fer mal. Aquest moment ha arribat just abans del descans: una recuperació ràpida, transició vertical i una acció individual majúscula d’Azzedine Ounahi, que amb un xut sec i creuat ha signat un golàs que ha fet esclatar Montilivi.
El gol premiava la disciplina i la valentia del Girona, que no ha renunciat a sortir pel partit. A la represa, però, el Madrid ha intensificat la pressió i ha trobat oxigen en un penal que Mbappé ha transformat al minut 67 per establir l’empat.
Lluny d’enfonsar-se, el Girona ha mostrat una maduresa notable. Sabent patir, ajustar-se i protegir l’àrea quan el Madrid pujava revolucions. Els blocs defensius han resistit l’embat final d’un rival necessitat de punts, cada vegada més nerviós en una dinàmica negativa en la qual acumula tres empats consecutius.
Per al Girona, el punt és molt més que un resultat: és un exercici de caràcter, una injecció de confiança i la confirmació que l’equip continua tenint armes per competir. Montilivi, un cop més, s’ha convertit en el reflex fidel d’un Girona combatiu, orgullós i capaç de competir davant de qualsevol rival.