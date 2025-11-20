Les entrades per a l'Elche-Girona, a partir de dilluns
El període de venda de les entrades disponibles per al partit contra l’Elche CF començarà el dilluns 24 de novembre a les 9 del matí i s’allargarà fins al diumenge 30 de novembre a les 23:59h. El partit es jugarà el diumenge 7 de desembre a les 14:00h. a l’estadi Manuel Martínez Valero.
La venda serà exclusivament per a Socis a través de https://viatges.gironafc.cat, amb un límit de 5 entrades per Soci, sempre que totes les persones per a les quals es compri també siguin Sòcies del Club. En cas que la demanda superi l’oferta el dilluns 1 de desembre a les 10 del matí es farà un sorteig entre totes les peticions.
Si finalitzat aquest període no s’han assignat totes, s’obrirà la venda a públic general des de l’1 de desembre a les 15h. fins dimarts 2 de desembre a les 18h. En aquest cas la compra es podrà fer únicament a les taquilles de l’estadi de Montilivi.
El preu de l’entrada és de 30 euros i s’enviaran en format PDF per correu electrònic 48 hores abans del partit.
En total, el Girona FC disposa de 650 entrades. 470 són per a Socis i les 180 restants es distribuiran entre les penyes i compromisos de Club.