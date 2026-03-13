Míchel demana profunditat i agressivitat abans de rebre l’Athletic
Roda de premsa de Michel prèvia al partit davant l'Athletic Club.
L’entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa prèvia al partit que l’equip disputarà demà contra l’Athletic Club, un duel que el tècnic madrileny considera rellevant però que afronta amb la filosofia habitual de centrar-se en el present immediat. “Miro partit a partit i és un enfrontament important”, ha assegurat. El tècnic ha remarcat la dificultat de la competició i el nivell dels rivals: “A tothom li està costant guanyar. El rival de demà té coses molt bones i necessitem la nostra millor versió per sumar de tres”.
Míchel també ha explicat alguns dels aspectes tàctics que l’equip ha treballat durant la setmana per preparar el duel. Segons el tècnic, el Girona ha incidit especialment en la capacitat ofensiva i la presència en l’últim terç del camp. “Aquesta setmana hem treballat especialment la profunditat i l’agressivitat. Arribar a porteria rival amb la sensació que hem de fer mal. Hem de fer un pas endavant en aquest sentit”, ha apuntat.
Sobre l’Athletic Club, el tècnic ha destacat la seva gran capacitat per recuperar la pilota en zones avançades del camp, un factor que obligarà el Girona a ser molt precís en la sortida i en la circulació. “L’Athletic Club és l’equip que recupera més pilota en camp rival. Vol dir que hem de tenir un ritme de joc molt bo i en dues o tres passades superar les seves línies”, ha explicat. En aquest sentit, Míchel considera clau la capacitat del seu equip per gestionar la possessió amb criteri i verticalitat: “Per superar la pressió de l’Athletic has de tenir el control i mirar cap endavant”.