Míchel reclama un “partidàs” del Girona contra el Betis
Roda de premsa de Michel Sánchez prèvia al partit contra el Real Betis.
L’entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha comparegut en la prèvia del duel de demà a Montilivi contra el Real Betis, un partit que considera exigent i clau per seguir avançant cap als objectius de la temporada.
El tècnic ha començat destacant una notícia positiva per a la plantilla: “Crec que tenim una gran notícia que és la tornada de Ricard Artero. Tenim moltes esperances posades amb ell. Ha patit molt en els últims anys i ja li toca el premi de tornar”.
Pel que fa al moment de l’equip, Míchel ha valorat la millora en aquest’any: “En el 2026 l’equip està fent les coses bé. Som el tercer equip que rep menys gols en l’any actual. Però cal compensar el mal inici de temporada. Demà toca fer un partidàs contra un rival molt complicat. És un equip que es juga places europees amb jugadors diferencials”.
El tècnic també ha fet una crida a l’afició, malgrat l’horari del partit: “Ja sé que no és bona hora a dos quarts de deu de la nit però demà necessitem molt a la nostra gent. És una lliga molt igualada i tots els punts són un patiment”.
Fidel al seu discurs habitual, Míchel ha insistit en centrar-se en el rendiment propi: “Sempre em fixo en el nostre camí. No miro gaire la classificació. Em preocupa que nosaltres fem les coses bé”.
Finalment, ha analitzat el rival, advertint del seu potencial malgrat no haver assolit encara els resultats esperats: “El Betis té molt nivell en totes les línies però en aquests moments no han aconseguit els resultats que volien. Hem de ser capaços de controlar la pilota, tenint en compte que el Betis fa molt bones transicions”.