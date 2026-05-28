Míchel Sánchez no continuarà al Girona FC. L’entitat vol expressar el seu més sincer agraïment al tècnic madrileny per la dedicació, el compromís i la professionalitat amb què ha liderat el primer equip, així com pel tracte humà, proper i respectuós que ha mantingut en tot moment amb els socis, els aficionats, la direcció i tots els treballadors del Club.
Arribat a la banqueta a l’estiu de 2021, Míchel ha estat una figura clau en el creixement esportiu i la consolidació del model de joc del Girona FC. Al llarg de les seves temporades al capdavant del primer equip, ha dirigit un total de 221 partits oficials, convertint-se en un dels entrenadors més importants de la història recent del Club. En la seva primera temporada, va conduir l’equip a un ascens memorable a Primera Divisió a través del play-off, culminat a Tenerife en una nit ja històrica per al gironisme.
Sota la seva direcció, el Girona FC ha viscut una de les etapes més brillants de la seva trajectòria. L’equip no només es va consolidar a LaLiga amb un estil de joc valent i reconeixible, sinó que va assolir fites sense precedents, culminades amb una històrica tercera posició a la temporada 2023/24 que va permetre classificar-se, per primera vegada, per a la UEFA Champions League.
El Club també vol reconèixer la tasca dels membres del seu cos tècnic, Salva Fúnez, David Porcel i Juan Carlos Balaguer, destacant la seva professionalitat, implicació i contribució al funcionament diari de l’equip. Tots tres finalitzen igualment la seva vinculació.
El Girona FC vol desitjar a Míchel i al seu staff els majors èxits tant en l’àmbit professional com personal en el futur.