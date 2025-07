Nova tercera equipació: una samarreta, un territori, un sentiment

El Girona FC i PUMA presenten la tercera equipació per a la temporada 2025/26, una proposta carregada de significat que vol anar més enllà de l’esport per connectar amb el sentiment de pertinença d’un territori amb una essència i una identitat úniques.

Amb un disseny completament blau marí, la nova samarreta s’inspira en la Costa Brava, evocant la força i la bellesa del nostre territori. Tots els elements de l’equipació van en el mateix blau marí per aconseguir un disseny tonal molt net i elegant, perfecte també per portar-la com a peça casual més enllà dels dies de partit.

Per reforçar aquest vincle amb la terra i la cultura local, la nova equipació s’ha presentat amb la col·laboració de l'artista gironina JULS. El vídeo, rodat a Sant Antoni de Calonge, mostra aquesta jove cantant i compositora interpretant “Havaneres davant del mar”, un dels èxits del seu primer disc "Amb amor". Una cançó que connecta directament amb l’esperit de la Costa Brava i serveix com a banda sonora emotiva per transmetre el sentiment que inspira la samarreta.

Una de les decisions més simbòliques d’aquesta nova equipació és substituir l’escut oficial del club per l’emblema d’Orgull Gironí al pit. El Girona FC ha fet aquest pas per reforçar la idea que el club va més enllà de representar uns colors i a una afició i vol ser el reflex de tot un territori, d’una manera de ser i d’un sentiment compartit.

Aquest símbol també vol ser un motor per impulsar el talent local, donant visibilitat i suport a creadors, artistes i iniciatives que reflecteixin la riquesa i la personalitat única del nostre territori.

A més, el club destinarà el 5% dels beneficis obtinguts amb la venda d’aquesta equipació al desenvolupament de projectes vinculats a l’Orgull Gironí, reforçant el compromís del Girona FC amb la comunitat i amb la promoció de la identitat local.

La nova tercera equipació estarà disponible des d’avui 17 de juliol a les 10 del matí a les botigues del Club, online, i a través dels punts de venda autoritzats de PUMA.