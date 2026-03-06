Objectiu: sumar al Ciutat de València
El Girona FC visita demà el camp del Levante UD amb l’objectiu de refer-se de l’última derrota i recuperar sensacions en un desplaçament sempre exigent al Estadi Ciutat de València. Els blanc-i-vermells volen convertir el partit en una oportunitat per fer un pas endavant a la classificació i trencar algunes de les assignatures pendents del curs.
L’equip que dirigeix Míchel Sánchez arriba al duel després de caure a Montilivi contra el Celta de Vigo (1-2) en un partit en què el Girona va mostrar bons moments però va tornar a pagar cars alguns detalls. Amb 30 punts i situat a la catorzena posició (7 victòries, 9 empats i 10 derrotes), el conjunt gironí necessita sumar de tres per mirar amb més tranquil·litat cap a la zona mitjana de la taula.
El precedent de la primera volta encara és molt present. El Levante es va imposar amb contundència a Montilivi (0-4) en un partit marcat per les expulsions de Axel Witsel i Vitor Reis, una derrota que va accentuar un inici de temporada complicat per als gironins. Aquell record serveix ara com a advertència: tot i que els granotes són penúltims amb 21 punts, el Girona sap que no es pot permetre cap excés de confiança.
Un dels reptes dels blanc-i-vermells serà tornar a guanyar lluny de Montilivi. Després d’encadenar tres triomfs consecutius a domicili entre finals del 2025 i inicis del 2026 —als camps de la Real Sociedad, el RCD Mallorca i el RCD Espanyol—, l’equip acumula ara tres sortides sense victòria: derrota al camp del Real Oviedo (1-0) i empats contra Sevilla FC (1-1) i Deportivo Alavés (2-2). Dos partits, a més, en què la victòria es va escapar en els minuts finals.
El Girona també vol trencar la mala dinàmica contra equips de la zona baixa. Fins ara, els gironins han tingut dificultats per sumar davant rivals que lluiten per la permanència, i el duel al Ciutat de València es presenta com una ocasió ideal per canviar aquesta tendència i donar un cop sobre la taula.
El Levante, malgrat la seva situació a la classificació, arriba reforçat després de guanyar l’última jornada contra l’Alavés (2-0). L’equip valencià és el pitjor local de la lliga —només 10 punts en 13 partits a casa—, però vol aprofitar l’embranzida del triomf per continuar creient en la permanència.
Històricament, a més, el camp granota no se li ha donat gaire bé al Girona. Tot i que en els últims anys el balanç s’ha equilibrat, els blanc-i-vermells només han guanyat una vegada en les sis visites més recents al Ciutat de València, amb tres empats i dues derrotes.
Per tot plegat, el partit de demà es presenta com una prova de caràcter per al Girona: una oportunitat per refer-se del darrer cop, tornar a sumar a domicili i demostrar que encara pot mirar cap amunt en el tram final de la temporada.