PRÈVIA Girona vs Atlético de Madrid

L'últim de la temporada La temporada 2024/25 arriba al seu fi. Després d'un curs inoblidable i intens pel debut a la Champions i la dificultat de competir a una lliga tan exigent com la LaLiga, els homes de Míchel arriben a l'últim partit amb els deures fets i el curs vinent competiran per quarta temporada consecutiva al màxim nivell. Serà la sisena del club entre els millors, però abans toca tancar l'actual de la millor manera, i l'equip vol aconseguir tres punts de prestigi davant un Atlético de Madrid que té assegurada la tercera posició i que durant molts trams del curs ha estat lluitant pel lideratge. Els madrilenys van fer una primera volta excel·lent, amb tretze victòries, cinc empats i només una derrota, però a la segona han estat més irregulars i se'ls ha escapat el títol. El seu principal punt dèbil durant aquest 2025 han estat els desplaçaments, guanyant-ne únicament dos de nou, amb tres empats i quatre derrotes. Lluny del Metropolitano, de fet, no hi guanyen des de principis d'abril, quan ho van aconseguir al camp del Sevilla amb un gol al temps de descompte.

Els noms propis de l'Atlético de Madrid Amb el 'Cholo' Simeone com a entrenador una temporada més, l'Atlético és un equip amb una identitat molt clara. Tot i que són un conjunt versàtil i amb jugadors que dominen diferents registres, es fan forts en l'apartat defensiu (són els segons menys golejats per darrere l'Athletic), dominen l'aspecte físic i compten amb molt talent en l'apartat ofensiu. A més, algunes de les seves millors armes són la pilota aturada i les transicions. Julián Álvarez, amb 29 dianes entre totes les competicions, s'ha convertit en el gran artiller de l'equip, tot i que també és capaç d'ajudar fora l'àrea. El segueix un davanter molt més referent, Sorloth, que n'ha fet 21, i una altra de les grans estrelles del Metropolitano, Antoine Griezmann, en porta 16. Gallagher o De Paul posen la potència física en un mig del camp que també compta amb el talent de Koke o l'aribada de Pablo Barrios i Marcos Llorente, i Lino és un punyal per la banda. El veterà Giménez lidera una defensa que també compta amb efectius destacats com Le Normand o Lenglet, i sota pals Oblak és el mur de l'Atlético de Madrid.