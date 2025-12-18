Recollida de joguines a la Fan Zone
La Fundació Girona FC i la Creu Roja impulsen una acció solidària
La Fundació Girona FC se suma a una nova iniciativa solidària coincidint amb el partit d’aquest diumenge contra l’Atlético de Madrid, amb una acció conjunta amb la Creu Roja a la Fan Zone de Montilivi.
Amb l’objectiu de portar il·lusió als infants aquest Nadal, l’entitat anima tots els aficionats i aficionades que s’acostin a Montilivi a participar en una campanya solidària de recollida de joguines. La Creu Roja instal·larà una carpa a la Fan Zone on es podran adquirir joguines mitjançant una donació equivalent al seu preu. Totes les joguines recollides es destinaran posteriorment a nens i nenes en situació de vulnerabilitat durant les festes nadalenques.
La carpa solidària estarà oberta d’1 del migdia a 5 de la tarda, oferint als assistents l’oportunitat de col·laborar en un ambient festiu i familiar abans del partit.
Amb aquesta acció, la Fundació Girona FC reafirma el seu compromís social i fa una crida a l’afició perquè, un cop més, demostri que Montilivi és també sinònim de solidaritat.