Recordatori de consells per accedir a Montilivi
Després de solventar les incidències tècniques detectades en el darrer partit davant el Rayo Vallecano, el Girona FC recorda a tots els aficionats la importància de seguir les recomanacions d’accés a l’Estadi de Montilivi per gaudir de l’experiència amb total normalitat.
Els principals consells són:
- ⏰ Arribar amb temps suficient per evitar aglomeracions als accessos.
- 🪪 Tenir el carnet preparat, ja sigui en format físic o digital.
- 📲 Fer ús del sistema d’accés contactless NFC a través de l’app Wallet, una opció ràpida i còmoda que facilita l’entrada. Trobareu més informació a NFC.
- 💺 En cas de no poder assistir al partit, cedir o alliberar l’abonament per tal que un altre aficionat pugui ocupar el seient.
El Club agraeix la col·laboració i la comprensió de tots els abonats i espectadors, i confia que aquestes mesures contribueixin a garantir una entrada fluida i segura a l’estadi.