Reducció del 50% en el preu dels abonaments 2026-2027

Els sectors de Gol i Preferent tindran aquesta rebaixa i Tribuna un 35% amb imports que van dels 125€ als 520€.
El Girona FC posa en marxa la campanya d’abonaments per a la temporada 2026/27 amb una rebaixa significativa dels preus que, en el 95% dels casos, arriba fins al 50%. La iniciativa s’emmarca en la voluntat del Club de facilitar l’accés a Montilivi i reforçar el vincle amb la seva massa social, que actualment compta amb 9.800 abonats.
Els nous preus situen l’abonament d’adult a Gol a partir de 165 euros, a Preferent des de 250 euros i a Tribuna, on la rebaixa es del 35%, des de 515 euros. Pel que fa a altres zones, la grada d’animació i familiar tindrà un preu de 125 euros.
Què inclou l’abonament
L’abonament de la temporada 2026/27 inclou l’accés als 21 partits de LaLiga Hypermotion que el Girona FC disputi a l’Estadi de Montilivi, així com els enfrontaments de la Copa del Rei jugats a casa fins a la ronda de quarts de final, exceptuant partits en que els rivals puguin ser el FC Barcelona, el Real Madrid o l’Atlético de Madrid.
Els abonats disposaran del carnet en format físic i digital a través de l’App oficial del Club. A més, el carnet es podrà integrar a Wallet/NFC, fet que permetrà agilitzar l’accés a l’estadi en dies de partit.
Retirada de la Grada supletòria de Gol Sud
De cara a la nova temporada, el Club retirarà la graderia supletòria de Gol Sud però mantindrà la graderia supletòria de Preferent i de Gol Nord Superior, gràcies a la col·laboració de Nüssli, proveïdor oficial del Club, qui ha fet una aposta pel Girona en base als anys de vinculació.
Aquesta actuació comportarà la reubicació dels abonats que tinguin el seu seient en aquesta zona, que podran escollir nova localitat entre el 15 i el 21 de juny a través de l’Àrea de Soci.
Noves altes i llista d’espera
El Club gestionarà les noves altes a partir del 6 de juliol mitjançant la llista d’espera. Els socis interessats en obtenir un abonament s’hi hauran d’inscriure abans del 5 de juliol. Posteriorment, podran formalitzar l’alta i seleccionar el seu seient —principalment a Gol Nord Superior— a través de l’Àrea de Soci.
Canvis de seient
Durant la temporada, els abonats podran sol·licitar canvis de seient mitjançant el formulari disponible a l’Àrea de Soci. El Club estudiarà cada petició de manera individual i efectuarà el canvi sempre que sigui possible, sense que la sol·licitud impliqui una garantia automàtica.
Dates clau de la campanya
- Gestió de l’abonament: del 10 al 14 de juny
- Reubicació d’afectats per Gol Sud: del 15 al 21 de juny
- Pagament fraccionat: del 22 al 24 de juny
- Gir de rebuts: 1 de juliol
- Llista d’espera: fins al 5 de juliol
- Noves altes: a partir del 6 de juliol
Més informació a www.gironafc.cat/abonaments
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Accedeix a tota la informació al detall descarregant el dossier dels abonaments 26/27
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Fes les gestions dels abonaments a través de l’Àrea de Soci