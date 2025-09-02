Skip to main content

Sis internacionals convocats amb les seleccions

Sis futbolistes del primer equip han estat citats amb les seves respectives seleccions per afrontar compromisos oficials en aquesta primera aturada de la lliga aquesta temporada.

Es tracta dels següents:

  • Víktor Tsygankov i Vlad VanatSelecció d’Ucraïna
    Els dos atacants formaran part de la convocatòria definitiva d’Ucraïna per disputar els partits de classificació per al Mundial 2026.
    • Ucraïna vs França (5 de setembre)
    • Azerbaidjan vs Ucraïna (9 de setembre) 
  • Vladyslav Krapyvtsov.Selecció d’Ucraïna Sub-21
    El jove jugador blanc-i-vermell ha estat citat per disputar la fase de classificació per a l’Europeu Sub-21.
    • Ucraïna Sub-21 vs Lituània Sub-21 (5 de setembre)
  • Joel RocaSelecció Espanyola Sub-20
    El futbolista de Camprodon defensarà els colors de la selecció espanyola sub-20 en una doble cita internacional amistosa.
    • Espanya Sub-20 vs Xipre Sub-20 (5 de setembre, a Sòria)
    • Kosovo Sub-20 vs Espanya Sub-20 (9 de setembre, a Pristina)
  • Azzeddine OunahiSelecció del Marroc
    El migcampista participarà en la fase de classificació per al Mundial 2026.
    • Marroc vs Níger (5 de setembre)
    • Zàmbia vs Marroc (8 de setembre)
  • Dominik LivakovicSelecció de Croàcia
    El porter del Girona afrontarà dues cites exigents en la classificació europea per al Mundial 2026.
    • Illes Fèroe vs Croàcia (5 de setembre, 20.45 h)
    • Croàcia vs Montenegro (8 de setembre, 20.45 h)