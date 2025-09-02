Sis internacionals convocats amb les seleccions
Sis futbolistes del primer equip han estat citats amb les seves respectives seleccions per afrontar compromisos oficials en aquesta primera aturada de la lliga aquesta temporada.
Es tracta dels següents:
- Víktor Tsygankov i Vlad Vanat – Selecció d’Ucraïna
Els dos atacants formaran part de la convocatòria definitiva d’Ucraïna per disputar els partits de classificació per al Mundial 2026.
- Ucraïna vs França (5 de setembre)
- Azerbaidjan vs Ucraïna (9 de setembre)
- Vladyslav Krapyvtsov. – Selecció d’Ucraïna Sub-21
El jove jugador blanc-i-vermell ha estat citat per disputar la fase de classificació per a l’Europeu Sub-21.
- Ucraïna Sub-21 vs Lituània Sub-21 (5 de setembre)
- Joel Roca – Selecció Espanyola Sub-20
El futbolista de Camprodon defensarà els colors de la selecció espanyola sub-20 en una doble cita internacional amistosa.
- Espanya Sub-20 vs Xipre Sub-20 (5 de setembre, a Sòria)
- Kosovo Sub-20 vs Espanya Sub-20 (9 de setembre, a Pristina)
- Azzeddine Ounahi – Selecció del Marroc
El migcampista participarà en la fase de classificació per al Mundial 2026.
- Marroc vs Níger (5 de setembre)
- Zàmbia vs Marroc (8 de setembre)
- Dominik Livakovic – Selecció de Croàcia
El porter del Girona afrontarà dues cites exigents en la classificació europea per al Mundial 2026.
- Illes Fèroe vs Croàcia (5 de setembre, 20.45 h)
- Croàcia vs Montenegro (8 de setembre, 20.45 h)