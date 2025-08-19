“Tenia clar que Girona era la millor opció”
Presentació d'Axel Witsel
El Girona FC ha presentat aquest dimarts el migcampista belga Axel Witsel com a nou jugador de l’entitat. L’acte ha comptat amb la presència del president del club, Delfí Geli, i del director esportiu, Quique Cárcel, que han subratllat el valor de la seva arribada tant a nivell esportiu com d’experiència dins el vestidor.
“Gràcies per confiar i unir-te a nosaltres per créixer plegats i ajudar-nos a ser un Club amb més experiència. Per fer-ho volem comptar amb la teva gran trajectòria i bagatge en el futbol professional”, ha expressat Geli en el seu discurs de benvinguda.
En la mateixa línia, Quique Cárcel ha destacat les virtuts que aportarà l’internacional belga: “De Witsel en destaco, entre d’altres habilitats, la seva experiència, filtrar i posar pilotes dins l’àrea. Té gran capacitat de joc”.
“El millor lloc per a mi i la meva família”
El protagonista de la jornada, Axel Witsel, ha explicat els motius que l’han portat a escollir Montilivi com a nou destí. “Quan vaig parlar amb Míchel i Quique ràpidament vaig establir connexió per decidir que era a Girona on volia venir. Va ser tot molt ràpid i vaig tenir clar que la millor opció per mi i la meva família era aquí”, ha assegurat.
Pel que fa al seu rol dins l’equip, el belga ha deixat clar que se sent més còmode al mig del camp, tot i la seva polivalència. “El míster m’ha dit que em vol al migcamp. És la meva zona preferida, tot i que també puc jugar en defensa”, ha revelat.
Preparat i amb ganes de competir
Witsel ha arribat amb bones sensacions físiques i confia a agafar ritme competitiu amb el pas de les setmanes: “He arribat bé físicament. Només em falten minuts amb l’equip. Cada dia em sento millor”. A més, ha destacat la qualitat del grup: “Com a jugador amb experiència vull ajudar a fer créixer els jugadors més joves. Aquests primers dies entrenant he vist que els meus companys tenen molta qualitat”.
El futbolista també ha posat en relleu la sintonia amb el tècnic blanc-i-vermell. “Comparteixo molts conceptes de joc amb Míchel; possessió, pressió...”, ha dit, convençut que la seva adaptació serà ràpida.
Un fitxatge per sumar
Finalment, Witsel ha expressat la seva mentalitat competitiva i de treball: “Vull aprofitar al màxim cada entrenament. El meu objectiu és ajudar l’equip i anar partit a partit”.