Thomas Lemar: “Vinc a Girona per tornar a gaudir del futbol”

Thomas Lemar ha estat presentat avui a Montilivi com a nou jugador blanc-i-vermell. El president Delfí Geli ha donat la benvinguda al migcentre francès i li ha agraït la confiança “a un jugador que ha estat en grans clubs, que hagi acceptat la proposta del Girona”.

Per la seva part el director esportiu, Quique Cárcel, ha assegurat que “és un privilegi tenir a Lemar amb nosaltres. Ens pot ajudar molt en la nostra idea de joc”. El responsable esportiu ha afegit que “amb Michel hem analitzat molt les coses que ens poden ajudar a millorar i un perfil a sobre la taula era ell, des del principi, Era un dels jugadors que teníem clar que volíem portar”.

El protagonista de l’acte, Thomas Lemar, ha explicat que “va ser molt important la conversa que vaig tenir amb Michel. El que vam parlar va ser clau per decidir venir aquí”. “Tinc clar -ha comentat Lemar- que volia venir a Girona per tornar a gaudir del futbol. Donaré el màxim per ajudar a tothom”. El nou jugador del Girona, guanyador del Mundial del 2018 amb França, va explicar que “la rebuda per part dels companys ha estat molt bona. M’han dit que qualsevol dubte que tingui els hi digui i m’ajudaran en tot, dins i fora del camp”.