Visita del Fòrum Montilivi al Centre d'entrenament
Membres del Fòrum Montilivi han visitat aquest dimecres les instal·lacions de la Girona Football Academy by Puma, elCentre d’entrenament del primer equip a Vilablareix
La trobada ha comptat amb la participació d’Enric Creus, David Herrera, Albert Falgueras, Cristóbal Sánchez i Martí Riera, membres del Fòrum Montilivi - l’òrgan consultiu que representa la veu dels socis i aficionats del Club -, acompanyats pel Director General del Club, Ignasi Mas-Bagà, i el Director de Comunicació, David Torras.
Durant la visita, els assistents han pogut conèixer de primera mà les instal·lacions on treballa diàriament el primer equip, així com diferents espais destinats a la preparació esportiva i al desenvolupament del projecte esportiu del Club. El recorregut ha inclòs els camps d’entrenament, les zones de treball tècnic i les àrees dedicades a la preparació física i recuperació dels jugadors.
La jornada ha servit també per compartir impressions sobre l’evolució del Club i per reforçar el vincle entre l’entitat i els seus representants al Fòrum Montilivi, en una iniciativa que forma part de la voluntat del Girona FC d’apropar el dia a dia de l'entitat als seus socis i aficionats.
Amb aquesta visita, els membres del Fòrum han pogut viure des de dins el funcionament del Centre d'entrenament i conèixer millor l’entorn on el primer equip del Girona FC prepara cada setmana els seus compromisos esportius.