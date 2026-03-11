Skip to main content
Fòrum Montilivi

Visita del Fòrum Montilivi al Centre d'entrenament

Membres del Fòrum Montilivi han visitat aquest dimecres les instal·lacions de la Girona Football Academy by Puma, elCentre d’entrenament del primer equip a Vilablareix

La trobada ha comptat amb la participació d’Enric Creus, David Herrera, Albert Falgueras, Cristóbal Sánchez i Martí Riera, membres del Fòrum Montilivi - l’òrgan consultiu que representa la veu dels socis i aficionats del Club -, acompanyats pel Director General del Club, Ignasi Mas-Bagà, i el Director de Comunicació, David Torras.

Durant la visita, els assistents han pogut conèixer de primera mà les instal·lacions on treballa diàriament el primer equip, així com diferents espais destinats a la preparació esportiva i al desenvolupament del projecte esportiu del Club. El recorregut ha inclòs els camps d’entrenament, les zones de treball tècnic i les àrees dedicades a la preparació física i recuperació dels jugadors.

La jornada ha servit també per compartir impressions sobre l’evolució del Club i per reforçar el vincle entre l’entitat i els seus representants al Fòrum Montilivi, en una iniciativa que forma part de la voluntat del Girona FC d’apropar el dia a dia de l'entitat als seus socis i aficionats.

Amb aquesta visita, els membres del Fòrum han pogut viure des de dins el funcionament del Centre d'entrenament i conèixer millor l’entorn on el primer equip del Girona FC prepara cada setmana els seus compromisos esportius. 