Pere Guardiola és un home de futbol, des que de ben petit va començar a donar-li puntades a una pilota al Gimnàstic de Manresa. Després de practicar-lo 15 anys, el 1997 va penjar les botes per començar la seva carrera professional a Nike. A la multinacional nord-americana de roba esportiva va dur a terme diverses funcions, des de la captació de joves promeses a liderar la relació de la companyia amb els jugadors del FC Barcelona i la selecció espanyola, passant per la gestió de la logística de dues icones com Ronaldo i Ronaldinho i convertint-se finalment en el Football Manager d’Espanya i Portugal.

L’any 2009 va fundar Media Base Sports, una agència de representació de futbolistes global, per la qual han passat aquesta darrera dècada entrenadors i jugadors de primer nivell com Pep Guardiola, Andrés Iniesta, Luis Suárez o Thiago Alcántara.