Política de compra d'entrades

Els socis i abonats que hagin estat objecte de sanció o expulsió del recinte esportiu per qualsevol causa, perdran qualsevol bonificació o descompte o promoció que el Club tingui vigent al moment de la compra de l'entrada, inclosa els premis per assistència.

Per a persones minusvàlides, s'informa que el Club té places limitades i per tant no pot garantir disponibilitat per a totes les sol·licituds. Així mateix, el Girona FC serà l'encarregat d'assignar la plaça ateses les zones que en aquest moment tingui disponibles per al partit en qüestió, no podent ser d'elecció del comprador degut al número limitat d'aquestes places.