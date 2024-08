Preguntes Freqüents Abonament NFC Apple

Rebràs una notificació a mesura que t'apropis a l'Estadi Montilivi, indicant els Abonaments NFC que tens disponibles.

Quan t'apropis al lector, toca la notificació per seleccionar el corresponent passi, busca el logotip sense contacte al lector i toca el teu iPhone o Apple Watch.

Si tens diversos Abonaments NFC, pots lliscar a l'esquerra o a la dreta per accedir a cadascun i passar-los pel lector per entrar. Si no reps la notificació, pots accedir als teus Abonaments digitals obrint l'Apple Wallet i desplaçant-te per trobar l'abonament correcte.