Procés de sel·lecció d'entrenadors/es
En quins projectes estaries implicat?
Estaries implicat en els diversos projectes desenvolupats des de l’àrea de Football Education Programs, encarregada d’organitzar i coordinar activitats futbolístiques dirigides a jugadors/es de 5 a 18 anys, tant de la província, com d’arreu del món.
Els Campus es divideixen en tres períodes: Estiu, Nadal i Setmana Santa. Mentre que les experiències internacionals com ara els entrenaments individuals i grupals, amb la metodologia GFC, es desenvolupen durant tot l’any.
Com presentar la teva candidatura?
Forma part del Girona FC.
Si vols treballar amb nosaltres, deixa'ns les teves dades i envia'ns el CV a continuació. Volem coneixe’t!