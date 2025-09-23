Skip to main content

Procés de sel·lecció d'entrenadors/es

En quins projectes estaries implicat? 

Estaries implicat en els diversos projectes desenvolupats des de l’àrea de Football Education Programs, encarregada d’organitzar i coordinar activitats futbolístiques dirigides a jugadors/es de 5 a 18 anys, tant de la província, com d’arreu del món.

Els Campus es divideixen en tres períodes: Estiu, Nadal i Setmana Santa. Mentre que les experiències internacionals com ara els entrenaments individuals i grupals, amb la metodologia GFC, es desenvolupen durant tot l’any.

Quin perfil professional d’entrenador/a busquem?

Per poder oferir la millor experiència possible als jugadors/es, és clau poder comptar amb formadors que garanteixin el màxim nivell esportiu i humà.

Requisits obligatoris

  • Ser una persona apassionada, proactiva, ambiciosa, flexible i disposada a aprendre permanentment.
  • Experiència prèvia com a entrenador/a de futbol en un club federat.
  • Presentar la titulació del Curs d’Entrenador de Futbol Nivell 1 (UEFA B) o superior.

Requisits opcionals a valorar

  • Estar cursant o ser graduat en CAFE, Educació Primària (menció Ed. Física), Pedagogia,Psicologia i/o Sociologia.
  • Ser resident a la província de Girona o rodalies.
  • Presentar titulació d’anglès, francès i/o d’altres idiomes.
  • Tenir experiència internacional vinculada al futbol o l’educació esportiva.
  • Carta de recomanació de clubs o entitats esportives de les quals has format part.

Com presentar la teva candidatura?

Forma part del Girona FC.

Si vols treballar amb nosaltres, deixa'ns les teves dades i envia'ns el CV a continuació. Volem coneixe’t!

