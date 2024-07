La marca alemanya Puma és el Partner Tècnic del Club des de juliol de 2019, gràcies a l’acord global que va tancar amb el City Football Group, per a vestir als diferents equips del grup.

L’esport té el poder de transformar-nos i apoderar-nos. Com a una de les marques esportives més importants del món, és natural que vulguem estar al mateix terreny de joc que els atletes més ràpids del planeta. Per aconseguir-ho, la marca PUMA es basa en els mateixos valors que converteixen a un esportista en excel·lent.

PUMA ÉS UNA DE LES MARQUES ESPORTIVES LIDERS DEL MÓN

L’esport és el nostre món. Ens apassiona el disseny, el desenvolupament, la venda i la comercialització de calçat, roba i accessoris. Durant 70 anys, PUMA ha establert una història com a creadora de dissenys de productes ràpids per als atletes més ràpids del planeta: millorar àrees com el futbol, el running, el golf i esports de motors amb productes de rendiment i estil de vida inspirats en l’esport. Per impulsar l’esport arreu del món, més de 14.300 persones treballen a Puma per aconseguir un objectiu comú.

FOREVER FASTER

Forever Faster és molt més que ser ràpid. És el nostre mantra. Són 70 anys de productes ràpids per a esportistes ràpids. El nostre objectiu és alt i, quan marquem els nostres objectius, anem apuntant encara més. Tot per aconseguir una cosa: ser la marca esportiva més ràpida del món.

DADES ECONÒMIQUES

5.23 bilions € en vendes al 2020

409 milions € en EBIT al 2020