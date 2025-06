Ricardo Sosa

Ricardo és un professional d'inversions a Claure Group, on origina, estructura i gestiona inversions de private equity i venture capital, supervisant un dossier de més de 40 actius que abasten múltiples geografies i sectors. Abans de sumar-se a Claure Group, Ricardo va ser banquer d'inversió a J.P. Morgan (Nova York), assessorant juntes directives i alts executius en fusions, adquisicions i altres transaccions estratègiques. Previ a J.P. Morgan, va adquirir experiència operativa com a Business Manager a la fintech d'alt creixement ADDI i com a cofundador de la start-up colombiana de benestar FlySpinn. Va iniciar la seva trajectòria professional com a consultor d'empreses a McKinsey & Company, col·laborant amb equips de lideratge per diagnosticar desafiaments empresarials, dissenyar estratègies de creixement i guiar implementacions de projectes a diversos sectors.

Ricardo compta amb un Màster d'Administració d'Empreses (MBA) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), i es va graduar summa cum laude de The Pennsylvania State University, amb doble llicenciatura en Economia i Energy Business & Finance.