SORTEIG PER A SORTIR AMB L’11 INICIAL AL GIRONA FC – REAL MADRID!
✨ Viu una experiència única a Montilivi!
Sortegem 11 places exclusives perquè 11 socis infantils del Girona FC puguin viure un moment inoblidable: sortir al terreny de joc amb els seus ídols abans del partit Girona – Real Madrid.
👕 Qui hi pot participar?
Tots els socis infantils del Girona FC (nascuts entre 2013 i 2019) amb una alçada màxima de 145 cm.
🎁 Com participar-hi?
Només cal que omplis el formulari que trobaràs a continuació i entraràs automàticament al sorteig (Bases legals).
📅 Data del partit: 30 de novembre a les 21h
📍 Lloc: Estadi de Montilivi
No deixis escapar aquesta oportunitat de viure des de dins la màgia de Montilivi! ❤️🤍
PARTICIPA ARA!