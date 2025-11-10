Skip to main content
Image

SORTEIG PER A SORTIR AMB L’11 INICIAL AL GIRONA FC – REAL MADRID!

Viu una experiència única a Montilivi!

Sortegem 11 places exclusives perquè 11 socis infantils del Girona FC puguin viure un moment inoblidable: sortir al terreny de joc amb els seus ídols abans del partit Girona – Real Madrid.

👕 Qui hi pot participar?

Tots els socis infantils del Girona FC (nascuts entre 2013 i 2019) amb una alçada màxima de 145 cm.

🎁 Com participar-hi?

Només cal que omplis el formulari que trobaràs a continuació i entraràs automàticament al sorteig (Bases legals).

📅 Data del partit: 30 de novembre a les 21h

📍 Lloc: Estadi de Montilivi

No deixis escapar aquesta oportunitat de viure des de dins la màgia de Montilivi! ❤️🤍

PARTICIPA ARA!