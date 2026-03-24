Campus Estiu 2026 - Hostalric
QUÈ US ENTREGAREM?
Equipació d’entrenament*: Samarreta, pantaló i mitjons.
Welcome pack: Gorra i pilota de platja oficial del Campus del Girona FC.
Diploma de participació.
*Els participants que vinguin més d’una setmana, rebran dues unitats de cada peça de roba.
SORTIDES*
Setmana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo.
*Totes les sortides són opcionals i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. Les dates de les activitats poden variar degut a factors externs. Les sortides només van dirigides als jugadors/es inscrits/es en aquella setmana de Campus.
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES
Formacions virtuals per a famílies.
Presentació del campus Girona FC per part de la Coordinació General.
*Dates i hores per confirmar
QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?
|1 Setmana
|165€
|2 Setmanes
|279€
QUINS DESCOMPTES HI HA?
5% de dte. pel primer germà.
10% de dte. pel segon germà.
10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base del l'At. C. Hostalric de la temporada 25-26.
*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat.
Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat