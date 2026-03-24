Skip to main content

Campus Estiu 2026 - Hostalric

Image
Skip to next section
Image

INSTAL·LACIÓ

El Campus es celebra al Camp de Futbol Mpal. d'Hostalric, les instal·lacions on desenvolupa la seva activitat esportiva l’At. C. Hostalric.

QUÈ US ENTREGAREM?

Image

Equipació d’entrenament*: Samarreta, pantaló i mitjons.

Image

Welcome pack: Gorra i pilota de platja oficial del Campus del Girona FC.

Image

Diploma de participació.

*Els participants que vinguin més d’una setmanarebran dues unitats de cada peça de roba.

Image

ACTIVITATS FUTBOLÍSTIQUES

  • Entrenament amb entrenadors de la Girona FC Acadèmia i amb la metodologia pròpia d’alt rendiment.  

  • Estructura professional: coordinador logístic, coordinador esportiu-metodològic, entrenador específic de porters/es, fisioterapeuta i entrenadors/es esportius. 

  • Jocs d’activació.

  • Rondos tècnics i tàctics.

  • Reptes i circuits tècnics.

  • Tasques de finalització. 

  • Situacions d’igualtat, superioritat i inferioritat numèrica.  

  • Competicions internes.

  • Entrenament específic per porters/es.

Image

ALTRES ACTIVITATS/SERVEIS

  • Piscina un dia a la setmana.

  • Servei de Fisioteràpia. 

  • Jocs multiesportius.

  • Formació en hàbits i valors esportius.

  • Sorteig d’obsequis.

SORTIDES*

Setmana 2 (del 06/07 al 10/07): Humor Amarillo.

*Totes les sortides són opcionals i el seu cost no està inclòs dins el preu del Campus. Pels qui no vulguin participar, hi haurà  sessió d’entrenament a la seu amb normalitat. Les dates de les activitats poden variar degut a factors externsLes sortides només van dirigides als jugadors/es inscrits/es en aquella setmana de Campus.

 

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES

Formacions virtuals per a famílies.  

Presentació del campus Girona FC per part de la Coordinació General.

*Dates i hores per confirmar 

QUIN PREU TÉ EL CAMPUS?

 

1 Setmana 165 
2 Setmanes 279

 

QUINS DESCOMPTES HI HA?

5% de dte. pel primer germà. 

10% de dte. pel segon germà. 

10€ de dte. per a socis/es del Girona FC i jugadors/es del Futbol Base del l'At. C. Hostalric de la temporada 25-26. 

*Els descomptes no son acumulatius i s’aplicarà el més elevat. 

Per a més informació segueix-nos a Instagram @gironafccampus o contacta’ns per correu a campus@gironafc.cat 

Skip to next section