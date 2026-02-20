Transparency
En aquest espai, el Club publica informació rellevant en matèria institucional, organitzativa i econòmica, articulada segons els estàndards internacionals i nacionals de transparència, d’acord amb el previst a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i bon govern.
La Política de Transparència del Club, subjecta a processos de seguiment, avaluació i millora, forma part de la responsabilitat corporativa i bon govern, complementant-se amb Programes de Control i Compliment que garanteixen la prevenció d’incompliments.
El GIRONA FUTBOL CLUB, S.A.D. és una entitat dotada de personalitat jurídica pròpia, domiciliada a Girona (17003), Avinguda Montilivi, núm.141, i CIF A-17088329. Constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel Notari de Girona, Sr. Ramón Coll Figa, en data 30 de juliol de 2009, amb el número 1976 del seu protocol. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2760, foli 31, fulla GI-49598, Inscripció 1a.
1.1. Informació sobre els òrgans directius i el personal:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
1. S'especifiquen dades biogràfiques del President i dels membres de la Junta Directiva / Consell d'Administració del Club (mínim de quatre línies cada un).
|VEURE
|
2. S'especifiquen les adreces electròniques de la Presidència i de cadascuna de les diferents seccions o departaments del Club així com les dades generals de contacte del Club (telèfon / s, direcció /ns de correu electrònic i seu social).
|VEURE
|
3. Es publiquen els acords de l'Assemblea General de l'Equip / Junta General d'Accionistes de la SAD, així com els acords presos per la Junta Directiva.
|VEURE
|
4. Es publica de forma detallada una relació o organigrama detallat del personal permanent al servei de Club (amb detall del seu nom en cadascuna de les categories laborals o professionals).
|VEURE
1.2. Marc legal, estructura organitzativa i patrimoni del club:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
5. Es publica la normativa legal, institucional i estatutària a complir pel Club.
|5.1. Ley 19 2007
|VEURE
|5.2. RD 203 2010
|VEURE
|5.3. L39/2022 del deporte
|VEURE
|5.4. Estatuts Girona FC
|VEURE
|6. Existeix i es publica un Codi ètic o de bones pràctiques i / o comportaments esportius per part del Club.
|VEURE
|
7. Existeix i es publica el Reglament de Règim intern del Club.
|VEURE
|
8. S'informa que el Club compta amb un Comitè ètic o amb un Compliance Officer per gestionar la informació que rep a través de la Bústia o Canal de denúncies.
|VEURE
|
9. S'informa si el Club es troba, o no, en situació de concurs de creditors, o de preconcurs o situació similar.
|VEURE
|
10. S'especifiquen les dades bàsiques dels diferents equips de futbol existents (professionals, juvenils, infantils, femenins, etc.) i, si escau, de divisions o seccions d'altres esports.
|VEURE
2.1. Característiques de la pàgina web del club:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
11. S'ha implantat un portal (o secció específica) de transparència al web del Club.
|VEURE
|
12. Hi ha un cercador intern clarament visible a la pàgina web.
|VEURE
|
13. La pàgina web conté una bústia o banal de denúncies específic perquè internament i / o socis i / o tercers puguin posar en coneixement del Club eventuals incompliments del Codi Ètic.
|VEURE
2.2. Informació i atenció al soci, als empleats i al públic en general:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
14. Es contempla a la web un espai reservat per als socis i / o accionistes de el Club.
|VEURE
|
15. Es publica un llistat de les Penyes d'aficionats relacionades amb el Club i les seves dades bàsiques.
|VEURE
|
16. Es contempla al web del Club un espai reservat per a rebre suggeriments o peticions de les Penyes i / o associacions d'aficionats.
|VEURE
|
17. Es publica el nombre d'espectadors existents en els diferents esdeveniments esportius (al menys els de les diferents competicions oficials) celebrats en els camps, recintes i instal·lacions de el Club.
|VEURE
|
18. Es publiquen els resultats d'enquestes realitzades als socis i / o a el públic sobre satisfacció o qualitat dels serveis de Club (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament al web).
|VEURE
2.3. Relacions amb la societat, seguretat i posició del club contra la violència:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
19. Es publiquen normes específicias i recomanacions del Club a aficionats sobre comportaments, i contra la violència a les seves instal·lacions i recintes, així com en esdeveniments en els quals participi el Club en recintes aliens.
|VEURE
|
20. Es publica el Reglament Intern de l'recinte esportiu visat per Laliga (art. 6 RD 2023-2010 de prevenció de la violència, el racisme i la intolerància amb l'esport).
|VEURE
|
21. Es publica una Memòria de Responsabilitat Social o de Sostenibilitat del Club, o al menys les mesures o polítiques de caràcter social o de responsabilitat social de el Club.
|VEURE
|
22. S'informa sobre les relacions i / o condicions especials de Club respecte a les Penyes i / o associacions d'aficionats (reserva d'entrades, espais en els recintes, etc.) o bé sobre la no existència d'aquest tipus de condicions.
|VEURE
|
23. S'informa sobre la normativa en matèria de venda d'entrades quan el club exerceix de visitant (normatives i venudes a través del club visitant).
|VEURE
|
24. Existeix i es publica al web un perfil (o diversos) d'al Club en Xarxes socials (Facebook o similars).
|VEURE
3.1. Informació contable:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
25. Es publica la data de dipòsit en el Registre Mercantil de les últimes Comptes Anuals de el Club.
|VEURE
|
26. Es publica la data d'enviament a la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) dels Comptes Anuals i restant informació economicofinancera d'obligat enviament (data límit enviament: 31 d'octubre).
|VEURE
|
27. Es publiquen els comptes anuals d'entitats vinculades, especialment els Comptes i la Memòria completa de la Fundació del Club si n'hi ha (si no hi ha entitats vinculades, s'indicarà expressament al web)
|VEURE
|
28. Es publica el Punt d'Equilibri del Club, segons es defineix pel Reglament de Control Econòmic de la LFP (diferència entre Ingressos rellevants i Despeses rellevants en una temporada) i els indicadors que el componen (art. 12 RLFP) (segons art . 20).
|VEURE
3.2. Informació sobre ingressos i despeses:
|INGRESSOS - INDICADORS
|ESTAT
|DETALL
|
29. Es publica el desglossament dels ingressos rellevants del Club (annex I.7 RLFP): a) Taquilla; b) Patrocini i publicitat; c) Drets de retransmissió, d) Activitats comercials; e) Altres ingressos d'explotació; f) Beneficis per l'alienació de drets federatius de jugadors; g) Plusvàlues per l'alienació d'immobilitzat material; h) Ingressos financers; i) Ingressos derivats de partides no monetàries; j) Operacions de rendes amb parts vinculades per sobre del que és raonable; k) Ingressos d'operacions no relacionades amb el futbol ni amb el club; l) Tractament dels ingressos i despeses derivades de lleves pels concursos.
|VEURE
|DESPESES - INDICADORS
|ESTAT
|DETALL
|
30. Es publica el detall de les Despeses rellevants del Club (Annex I.8 Reglament LaLiga): a) Cost de vendes/materials; a) cost de vendes/materials; b) Despeses en les retribucions a empleats; c) Altres despeses d'explotació; d) Amortització/deterioro de drets federatius o de jugadors; e) Pèrdues per l'alienació de drets federatius de jugadors; f) Costos financers i dividends; g) Operacions de despeses amb parts vinculades per sota del valor raonable; h) Despeses en activitats de desenvolupament de pedrera; i) Despeses en activitats de desenvolupament comunitari; j) Dèbits/carregues no monetàries; k) Costos financers directament atribuïbles a la construcció d'immobilitzat material; l) Despeses d'operacions no relacionades amb el futbol ni amb el club.
|VEURE
|
31. Es publica el detall de les Despeses associades a la primera plantilla (segons Reglament de LaLiga).
|VEURE
3.3. Dades sobre endeutament:
|INDICADORS
|ESTAT
|DETALL
|
32. Es publica desglossat l'endeutament del Club (CECSD-IV): 1) Deute amb les administracions públiques: a) Deute amb Hisenda pública, b) Deutes a la Seguretat Social; 2) Deute privat: a) Deutes amb entitats de crèdit, b) D'altres deutes.
|VEURE
|
33. Es publica el llistat de deutes amb les administracions públiques corresponents (art. 18 Reglament de LaLiga)
|VEURE
|
34. Es publica el llistat de deutes i crèdits amb els empleats (art. 12 Reglament de LaLiga)
|VEURE
4.1. Informació sobre contractacions:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
35. Es publiquen els imports percebuts pel Club en concepte de: a) Els traspassos i b) Els fitxatges realitzats en les dues últimes temporades (al menys el nombre de jugadors i l'import global tant de a) com de b), i si han participat en el seu cas, Fons d'inversió en les operacions (i la seva quantia).
|VEURE
|
36. Es publiquen els imports percebuts per: a) La venda de jugadors i b) La cessió temporal de jugadors (al menys el nombre de jugadors i el global tant de a) com de b).
|VEURE
|
37. Es fa públic el límit salarial de la plantilla de el Club.
|VEURE
|
38. Es publica el nombre de menors d'edat amb llicència a el servei de Club en els seus diferents nivells i seccions esportives.
|VEURE
4.2. Informació sobre subministradors de béns i serveis:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
39. Es publica la llista i / o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i / o contractistes més importants de club.
|VEURE
5.1. Planificació i organització del club:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
40. Es publiquen els plans i / o programes anuals i / o plurianuals del Club (Calendari de Temporada).
|VEURE
5.2. Contractes, convenis i subvencions:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
41. Es publiquen periòdicament cada un dels contractes formalitzats amb qualsevol entitat pública (o sota control públic) o al menys la relació dels mateixos amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si s'escau, les obligacions econòmiques contretes.
|VEURE
|
42. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.
|VEURE
|
43. Es publiquen les Subvencions i ajuts rebuts de qualsevol entitat pública (o sota control públic), amb indicació del seu import i la seva finalitat.
|VEURE
5.3. Òrgans directius del club:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
44. Es publiquen les retribucions percebudes, si escau, pels membres de la Junta Directiva / Consell d'Administració deL Club (si no n'hi ha, s'indicarà expressament al web)
|VEURE
|
45. Es publiquen les retribucions percebudes pels membres de l'Alta Direcció o màxims responsables executius al Club, així com les despeses de representació (individuals o a nivell global) efectuats pels mateixos.
|VEURE
5.4. Informació econòmica i pressupostària:
|INDICADOR
|ESTAT
|DETALL
|
46. Es publica els Pressupostos i altra documentació requerida a les normes pressupostàries (segons el model normalitzat aprovat per la LaLiga: art. 12 Reglament LaLiga).
|VEURE
|
47. Es publiquen els comptes anuals individuals i, si escau, consolidades, del Club (art. 12 Reglament LaLiga, segons art. 13).
|VEURE
|
48. Es publiquen els informes externs d'auditoria sobre els comptes de el Club.
|VEURE