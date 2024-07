TRANSPARÈNCIA

30. Es publica el detall de les Despeses rellevants del Club (Annex I.8 Reglament LaLiga): a) Cost de vendes/materials; a) cost de vendes/materials; b) Despeses en les retribucions a empleats; c) Altres despeses d'explotació; d) Amortització/deterioro de drets federatius o de jugadors; e) Pèrdues per l'alienació de drets federatius de jugadors; f) Costos financers i dividends; g) Operacions de despeses amb parts vinculades per sota del valor raonable; h) Despeses en activitats de desenvolupament de pedrera; i) Despeses en activitats de desenvolupament comunitari; j) Dèbits/carregues no monetàries; k) Costos financers directament atribuïbles a la construcció d'immobilitzat material; l) Despeses d'operacions no relacionades amb el futbol ni amb el club.