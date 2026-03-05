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Girona B
Cuerpo médico
Jugadores
Cuerpo técnico
Porteros
Porteros
1
Sergi Puig Herrera
Porteros
13
Andreev Aleksandar Metodiev
Defensas
Defensa
2
Ferran Ruiz Martí
Defensa
3
Biel Farres del Castillo
Defensa
5
Oriol Aguilera Lara
Defensa
14
Oriol Comas Feixas
Defensa
20
Guillem Badia Gutierrez
Defensa
21
Mario Gonzalez Gomez
Defensa
22
Pol Arnau Camacho
Defensa
24
Antonio Salguero Quiñones
Defensa
26
Gibi
Centrocampistas
Centrocampista
4
Pol Trigueros Puerta
Centrocampista
6
Raul Martinez Moreno
Centrocampista
7
Nil Calderó Soteres
Centrocampista
8
Miguel Ángel Sánchez Mantecón
Centrocampista
10
Shinnosuke Katsushima
Centrocampista
11
Mohammed Zine El Abidine Hamony
Centrocampista
12
Papa Dame Ba
Centrocampista
15
Lancinet Kourouma Kourouma
Centrocampista
16
Aimar Garcia Gallego
Centrocampista
17
Javier Gonzalez Diaz
Centrocampista
18
Ricard Artero Ruiz
Centrocampista
23
Javier Sarasa Camañes
Delanteros
Delanteros
9
Carles Garrido Biosca
Delanteros
19
Juan Fernando Arango Tortolero
Delanteros
25
Pablo Arenzana Mínguez
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