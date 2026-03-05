Skip to main content

Girona B

Porteros
Sergi Puig Herrera
Porteros
1
Sergi Puig Herrera
Andreev Aleksandar Metodiev
Porteros
13
Andreev Aleksandar Metodiev
Defensas
Ferran Ruiz Martí
Defensa
2
Ferran Ruiz Martí
Biel Farres del Castillo
Defensa
3
Biel Farres del Castillo
Oriol Aguilera Lara
Defensa
5
Oriol Aguilera Lara
Oriol Comas Feixas
Defensa
14
Oriol Comas Feixas
Guillem Badia Gutierrez
Defensa
20
Guillem Badia Gutierrez
Mario Gonzalez Gomez
Defensa
21
Mario Gonzalez Gomez
Pol Arnau Camacho
Defensa
22
Pol Arnau Camacho
Antonio Salguero Quiñones
Defensa
24
Antonio Salguero Quiñones
Gibi
Defensa
26
Gibi
Centrocampistas
Pol Trigueros Puerta
Centrocampista
4
Pol Trigueros Puerta
Raul Martinez Moreno
Centrocampista
6
Raul Martinez Moreno
Nil Calderó Soteres
Centrocampista
7
Nil Calderó Soteres
Miguel Ángel Sánchez Mantecón
Centrocampista
8
Miguel Ángel Sánchez Mantecón
Shinnosuke Katsushima
Centrocampista
10
Shinnosuke Katsushima
Mohammed Zine El Abidine Hamony
Centrocampista
11
Mohammed Zine El Abidine Hamony
Papa Dame Ba
Centrocampista
12
Papa Dame Ba
Lancinet Kourouma Kourouma
Centrocampista
15
Lancinet Kourouma Kourouma
Aimar Garcia Gallego
Centrocampista
16
Aimar Garcia Gallego
Javier Gonzalez Diaz
Centrocampista
17
Javier Gonzalez Diaz
Ricard Artero Ruiz
Centrocampista
18
Ricard Artero Ruiz
Javier Sarasa Camañes
Centrocampista
23
Javier Sarasa Camañes
Delanteros
Carles Garrido Biosca
Delanteros
9
Carles Garrido Biosca
Juan Fernando Arango Tortolero
Delanteros
19
Juan Fernando Arango Tortolero
Pablo Arenzana Mínguez
Delanteros
25
Pablo Arenzana Mínguez
Saltar a la siguiente sección