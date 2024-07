ACADEMIA El Cadete A vuelve a ganar y sigue segundo en División de Honor

El Cadete A mantiene un gran nivel competitivo en este inicio de temporada, y después de sumar tres puntos más esta jornada, se consolida en el segundo lugar de la clasificación. Los rojiblancos dejan atrás rivales de entidad como el Espanyol o la Damm, y tan solo les supera un Barça que recibirán el próximo sábado en Torres de Palau. El Juvenil A también recupera sensaciones con un empate de mérito ante el líder y el Alevín S12 y el Infantil A Femenino continúan líderes.



Hospitalet 2-0 Girona B



El filial ve cortada su buena racha en el campo del segundo clasificado. Los chicos de Sergi Mora han cedido en uno de los campos complicados de la categoría, pero han caído con la cabeza alta y compitiendo. Los locales se han avanzado muy temprano con un golazo de Joel, y a pesar de empujar hacia adelante y tener ocasiones para empatar, no lo han conseguido.



Enric ha tenido una llegada muy clara antes del descanso, y Ot se ha quedado muy cerca del empate en la reanudación en un error del Hospi en salida que el portero Aliaga ha resuelto. El equipo ha tenido el balón y ha amenazado en algunas fases, y también Almena lo ha intentado con una gran acción personal, pero en una transición rápida los locales han sentenciado en el tramo final a través de Sehou.



Guineueta 3-3 Senior Femenino



El primer equipo femenino no puede dar continuidad al buen estado de forma y empata en un partido con dos partes muy diferenciadas. Las rojiblancas se han marchado al descanso con una ventaja de dos goles, pero en la reanudación las locales han dado un paso al frente y han puesto muchos problemas a las rojiblancas. La Guineueta ha obtenido el empate y Núria Relat ha parado un penalti en un segundo tiempo donde no han salido las cosas.



Juvenil A 1-1 Badalona



Buen partido de los chicos de Héctor Simor para recuperar sensaciones y marcar el camino a seguir. Los gerundenses se han mostrado muy sólidos ante el equipo revelación de la División de Honor, y han conseguido incomodarlos en su juego interior y mantener el orden atrás. Musta ha abierto el marcador a balón parado, pero justo antes del descanso Tomy ha empatado también a través de un corner. Los dos equipos han tenido sus opciones, pero ninguno ha podido romper la igualdad.



Juvenil B 2-2 Parets



El segundo juvenil de la entidad empata ante el líder. Los rojiblancos mantienen el mismo margen de cinco puntos respecto al ascenso directo tras demostrar carácter competitivo y empatar dos goles de los visitantes. El Parets se ha avanzado doblemente en un primer tiempo donde los de Kiku Parcerises se han quedado con diez hombres, pero, aun así, Toni y Derek han conseguido dos goles en la reanudación para igualar el marcador.



Dos equipos de la Academia, líderes



El Alevín S12 y el infantil A Femenino continúan líderes a sus respectivas categorías. Ambos conjuntos han hecho pleno de victorias en las once primeras jornadas, ofreciendo un gran nivel de juego.



Por otro lado, el Infantil A ha empatado en un duelo exigente ante otro de los equipos de la parte alta y en uno de los campos complicados, el del Cornellà, y se mantiene como quinto clasificado (1-1).