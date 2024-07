ACADEMIA El Girona B se reafirma en Badalona

Buen fin de semana en general para los equipos de base del club, que siguen sumando puntos. La mejor noticia ha sido el retorno a la victoria del filial, que se ha impuesto en el campo del Badalona haciendo un buen partido. En una Tercera RFEF muy igualada, el equipo sale del descenso y, al mismo tiempo, se situa tan solo seis puntos por debajo del play-off.



Badalona 0-1 Girona B



Tres puntos importantísimos del filial en el Estadio Municipal de Badalona. Los chicos de Sergi Mora han arrancado con mucha fuerza y Alex Almansa ha abierto la lata a los dieciocho minutos ganando la espalda a la defensa y definiendo cruzado ante Craviotto. Poco antes, Miguel ya había tenido una de muy clara que ha sacado la defensa bajo palos, y el equipo ha sido sólido también para mantener la ventaja.



Los rojiblancos se han ordenado muy bien y, a pesar de que el Badalona ha tenido más balón, no ha conseguido generar peligro ante un Girona B solvente en las áreas. Solans se ha quedado a muy poco de empujar una buena centrada de Almansa, y Minsu también lo ha probado con un chut desde la frontal que ha desviado el portero. Pocas ocasiones de todas formas en una segunda mitad donde el equipo ha gestionado muy bien el marcador a favor y ha anulado en ataque a un Badalona que había hecho diez de los primeros doce puntos como local. El próximo domingo recibiremos el Castelldefels en Riudarenes a las 12h.



Santa Susanna 2-4 Sénior Femenino



El primer equipo femenino sigue en buena dinámica y este fin de semana ha vuelto a golear para seguir acumulando victorias y escalando posiciones en la clasificación. Las rojiblancas suman ya seis triunfos en los últimos siete partidos, y se sitúan cuartas en Preferente con 18 puntos en su casillero.



EF Gavà 2-1 Juvenil A



El Juvenil A gerundense no consigue cambiar la mala dinámica y este fin de semana ha caído en el campo del Gavà. Los chicos de Hector Simón han encajado el primer gol entrada la segunda mitad, y a pesar de reaccionar y empatar unos minutos más tarde, los locales han vuelto a ponerse por delante justo después. Ahora la liga se para una semana, y los rojiblancos recibirán de aquí a quince días el conjunto revelación de División de Honor, el Badalona, que es líder con 23 puntos.



Juvenil B 4-1 Peralada



Victòria cómoda del segundo juvenil rojiblanco hasta que se ha suspendido el partido. En el minuto 81 el conjunto visitante ha solicitado no seguir jugando después de la indisposición de uno de sus futbolistas, y queda pendiente de determinar como se resuelve el tiempo restante del match. De todas formas, buena imagen de los de Kiku Parcerises ante un rival directo, ganando y escalando hasta la cuarta posición en caso de que el equipo acabe sumando los tres puntos.



Muy buen papel de los cadetes y los infantiles



El Cadete A sigue a un gran nivel en este inicio de temporada y se mantiene como segundo clasificado en División de Honor después de golear a Vic Riuprimer (1-4). Por su parte, el Cadete B también ocupa posiciones de arriba y con la victoria ante el Parets encadenan ya ocho jornadas puntuando (3-1).



El Infantil A solo ha perdido un partido en este inicio de liga, y después de ganar al Martinenc suma 18 puntos que lo sitúan quinto en División de Honor en una parte alta de la clasificación muy igualada (0-2). El Infantil B, en cambio, no empezó tan bien el curso, pero desde hace unas semanas ha encontrado el buen camino. Los pequeños del fútbol once iniciaron con tres derrotas, pero ahora ya suman 16 de los últimos 18 puntos y este fin de semana se han impuesto a Vic Riuprimer (3-0).