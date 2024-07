ACADEMIA Tres puntos de oro del Juvenil A para cambiar la dinámica

Tres puntos de oro para el Juvenil A, que ha remontado ante un rival directo y consigue la anhelada victoria con el objetivo que sea un punto de inflexión positivo de cara en las próximas jornadas. El fin de semana también ha sido muy provechoso para el Girona B, que ha goleado al Mollerussa en casa y confirma su dinámica al alza, mientras que el Juvenil B también gana y recorta un punto con el liderato, que ya solo lo tiene a cuatro.



Girona B 5-0 Mollerussa



El filial vuelve al camino de la victoria después de caer con la cabeza alta ante el Hospitalet, y se rehace con un festival de goles. Los de Sergi Mora se han avanzado muy temprano y han sometido al Mollerussa a través de un buen juego. En la media parte ya ganaban por tres dianas, y lo han redondeado en la reanudación con un hat-trick de Wadi Suzuki. Almena y un defensa en propia portería han hecho los otros dos. Se sitúan décimos con dieciséis puntos y, antes de Navidad, visitarán el líder, el Olot.



Senior Femenino 2-0 Mataró



El primer equipo femenino se impone ante un rival directo en lo alto de la clasificación, y se sitúa tercero con 25 puntos. Las rojiblancas se rehacen después de un empate agridulce en el campo de la Guineueta, y siguen en un muy buen estado de forma. Marina y Rut, en los compases iniciales, han avanzado a un Girona que con el marcador a favor ha estado más cómodo sobre el césped y ha competido bien para sellar la victoria.



Huesca 1-2 Juvenil A



Victoria vital para los hombres de Hèctor Simon, que a pesar de estar once jornadas consecutivas sin ganar y empatar muchos partidos, se han mantenido firmes hasta que ha llegado el premio. Los locales se han avanzado en el inicio de la reanudación, pero los rojiblancos han reaccionado y, con el marcador en contra, han dado un paso al frente. Dos goles de Juan Arango Jr han permitido revertir el marcador.



Mataró 0-2 Juvenil B



Los chicos de Kiku Parcerises encadenan ya siete jornadas sin conocer la derrota, y siguen de bien cerca su objetivo. En un campo siempre difícil como el del Mataró, han sido solventes para llevarse los tres puntos y recortar uno con el líder, que ahora es el Granollers. Nico ha abierto el marcador bien pronto, y Derek ha ampliado distancias justo después del paso por vestuarios. En la próxima jornada, precisamente, los rojiblancas recibiran el actual primero clasificado en Vilablareix.



Sale cruz en el doble enfrentamiento ante el Barça



El Cadete A y el Infantil A recibían el Barça el sábado por la tarde en Torres de Palau en una cita muy exigente que no han podido superar. Quien más cerca ha estado han sido los primeros, que llegaban segundos y con la posibilidad de recortar distancias con el líder, pero a pesar de hacer un partido muy serio han caído por la mínima (0-1). Aun así, han competido mucho y han tenido también sus opciones.



El Infantil A, en cambio, ha tenido más dificultades ante un Barça dominador que no ha dado opción (1-5). Aun así, siguen quintos en una jornada donde el Alevín S12 ha vuelto a ganar y se mantiene como único líder de la Academia.