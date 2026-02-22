Con la moral reforzada, el Girona quiere volver a sumar a domicilio.

El Girona FC afronta este lunes 23 de febrero a las 21h. un nuevo y exigente reto en LaLiga en su visita a Mendizorroza, donde se enfrentará al Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la jornada 25 del campeonato. El conjunto de Míchel llega al duelo con muy buenas sensaciones tras el triunfo ante el Barça en la última jornada, un 2–1 en Montilivi que ha reforzado la confianza del equipo de cara a un mes de febrero intenso. Los vascos, por su parte, regresan a su estadio tras un valioso empate en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla (1–1).

El partido tendrá lugar en el siempre exigente Estadio de Mendizorroza, uno de los campos donde históricamente los locales mantienen un ritmo competitivo alto y un ambiente intenso. El duelo, además, no solo tiene peso clasificatorio, sino que también llega en un momento clave de la temporada, con ambos equipos inmersos en la lucha por escalar posiciones en la zona media de la tabla.

Cómo llegan los dos equipos

El Girona llega al duelo en un buen momento, acumulando solidez y capacidad competitiva. En sus últimas cuatro jornadas de liga, los gerundenses han sumado una victoria, dos empates y una derrota: un triunfo contra el Barça por 2–1; un empate 1–1 en el campo del Sevilla; una derrota por 1–0 ante el Real Oviedo y un empate 1–1 en Montilivi contra el Getafe.

En cuanto al Alavés, los vitorianos llegan tras una trayectoria reciente más irregular. En sus últimos cuatro compromisos, han empatado 1–1 ante el Sevilla, han caído 0–2 contra el Getafe, han perdido 2–3 en Copa ante la Real Sociedad y han ganado 1–2 en el campo del Espanyol.

Contexto clasificatorio y estado anímico

Las dinámicas previas sitúan a ambos equipos en una lucha muy ajustada en la zona central de la clasificación. El Girona —impulsado por su última victoria— mantiene una línea de juego que combina solidez y control, mientras que el Alavés intentará aprovechar el factor campo para dar continuidad a los buenos tramos de juego mostrados recientemente. El equilibrio, históricamente habitual en estos duelos, podría volver a ser protagonista en un escenario donde cada detalle puede decantar el marcador.