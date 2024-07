El Girona cae eliminado de la Copa del Rey ante el Nàstic

El Girona cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Nàstic al no poder superar la tanda de penaltis, tras empatar a dos con los grana. Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron conservadores por parte de ambos equipos produciéndose pocas ocasiones de gol. La más clara para los gerundenses fue un disparo de Alcalá que rozó el larguero de la portería de Tomeu. Pero fueron los grana los que se adelantaron en el marcador en el minuto. 43, con un gol obra de Palanca. La segunda parte fue muy diferente. Intensa y trepidante fue un ataque y gol, con un Girona muy inspirado donde los carrileros Sebas y Serrano brillaron. En este contexto se produjo el empate, firmado por Jairo. Pero la alegría de los gerundenses duró poco más de diez minutos ya que Palanca de nuevo avanzaba a los grana. Y cuando parecía que el 2 a 1 era definitivo Marcelo impulsó el balón al fondo de la red. Era el minuto 91. La prórroga fue una prueba de gran desgaste físico por parte de ambos equipos en la que el marcador no se movió. Finalmente todo se decidió por penaltis y el Girona, en este caso, no tuvo la fortuna de cara, con un 5 a 4 desde el punto de los once metros.

Nàstic: Tomeu, Calavera, Manolo Martínez, Bouzón, Mossa, Arel (Rocha min. 82), Sergio Tejera, Palanca, Rayco, Xisco Hernández (Emaná min. 64) y José Naranjo (De La Espada min. 72).

Girona: Germán, Serrano, Carles Mas, Alcalá, Marcelo, Sebas (Clerc min. 85), Vivancos, Eloi (Javi Álamo min. 83), Pol Llonch, Borja García (Felipe min.72) y Jairo.

Goles:

1-0: m. 43,Palanca

1-1: min. 71, Jairo

2-1: m. 88, Palanca.

2-2: m. 91, Marcelo.

Penaltis: 0-1, Jairo; 1-1, De La Espada; 1-2, Álamo; 2-2, Emaná; Falla Marcelo; 3-2, Sergio Tejera; 3-3, Clerc; 4-3, Rocha; 4-4, Felipe; 5-4, Palanca.