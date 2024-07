David Timor volverá a vestir la camiseta del Girona

David Timor, que defendió la camiseta del Girona la temporada 2013-2014, volverá a Montilivi. El Girona FC ha llegado a un acuerdo con el centrocampista valenciano, de 27 años, que firma contrato por tres temporadas, hasta 2020. Timor coincidirá con Pablo Machín, uno de los entrenadores que tuvo durante su estancia en Montilivi y compartirá vestuario, de nuevo, con Ramalho y Eloi y Pere Pons.

Centrocampista zurdo de gran recorrido y buen disparo, Timor se formó en la cantera del Valencia, llegando hasta el filial valencianista. El verano de 2010 se incorporó a Osasuna para jugar, primero en el filial y, posteriormente, al primer equipo. Tres temporadas más tarde, en 2013, aterrizó en Girona. Como blan-y-rojo jugó 39 partidos y consiguió 8 goles. Un año más tarde firmó por el Real Valladolid. Después de una temporada, en el mercado de invierno siguiente volvió a Primera en las filas del Leganés.

Ficha técnica

Nombre: David Timor Copovi

Lugar y fecha de nacimiento: Carcaixent (Valencia), 17 de octubre de 1989

Trayectoria

2008-2009 Valencia C. F. Mestalla

2010-2011 C. A. Osasuna "B"

2010-2013 C. A. Osasuna

2013-2014 Girona FC

2014-2015 Real Valladolid

2015-2016 Real Valladolid / Leganés

2016-2017 Leganés