El Girona B pierde, pero confirma la permanencia en Segunda RFEF

El Girona B cayó por 2-1 en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante el Espanyol B en un partido competido pero marcado por la efectividad local, aunque el conjunto gerundense puede celebrar igualmente la permanencia en Segunda RFEF gracias a los resultados de la jornada.

El duelo arrancó con ritmo y alternativas, con un Girona B valiente que no se limitó a defenderse. Aun así, cuando mejor parecían los visitantes, llegó el primer golpe. En el minuto 40, Londoño adelantó al Espanyol B aprovechando una acción dentro del área que castigó en exceso a los gerundenses, que hasta entonces habían competido de tú a tú.

En la reanudación, el filial blanquiazul dio un paso adelante y volvió a golpear. En el minuto 58, Almansa amplió diferencias, obligando al Girona B a remar contracorriente en el tramo final. Los de Girona no bajaron los brazos y buscaron reducir distancias con insistencia, pero se toparon con una defensa muy cerrada.

Cuando el partido parecía sentenciado, emergió la calidad a balón parado. En el minuto 90, Javi González recortó distancias con un gran gol de falta desde la frontal del área, dando emoción a los instantes finales. A pesar del empuje final, el marcador ya no se movió.

La derrota deja un sabor agridulce para el Girona B, que compitió bien pero sin premio. Con todo, la jornada ha sido favorable: los resultados de los rivales directos permiten al conjunto gerundense asegurar matemáticamente la permanencia en la categoría un año más, objetivo prioritario logrado antes de cerrar la temporada.