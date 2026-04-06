El Girona B suma un punto en Terrassa

El Girona B arrancó un punto de mérito en el campo del Terrassa FC (0-0) en un duelo exigente, marcado por la solidez defensiva de los gerundenses y la falta de acierto en las áreas.

El partido comenzó con un Terrassa más incisivo, buscando llevar la iniciativa frente a un Girona B bien plantado sobre el césped y con las ideas claras: orden, intensidad y minimizar riesgos. Los locales tuvieron más presencia en campo contrario durante el primer tiempo, pero se toparon con un conjunto gerundense fuerte atrás y con un Andreev muy seguro bajo palos, capaz de resolver las acciones más comprometidas.

Lejos de descomponerse, el filial fue creciendo con el paso de los minutos. En la segunda parte, el equipo equilibró el juego e incluso encontró espacios para generar ocasiones, especialmente en transiciones rápidas. Aun así, la falta de precisión en los metros finales impidió transformar las llegadas en gol.

En el tramo final, el Girona B todavía dispuso de alguna opción clara para llevarse los tres puntos, pero la definición no fue acertada. Al mismo tiempo, el equipo supo resistir los últimos intentos del Terrassa certificando un empate trabajado.

Con este resultado, el Girona B sigue sumando en un escenario complicado y acerca al equipo al objetivo de la salvación. El próximo domingo recibirá en Vidreres (12:30h) al Atlètic Lleida.