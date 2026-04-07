Nuevo programa de desarrollo futbolístico para jugadores internacionales

El Girona FC pondrá en marcha un nuevo programa de desarrollo futbolístico destinado a jugadores estadounidenses. El proyecto, que nace de un acuerdo con la International Soccer Academy, una entidad referente en programas de alto rendimiento para futbolistas estadounidenses, ofrecerá a jóvenes de 18 años o más la oportunidad de compaginar estudios de idiomas con una experiencia deportiva inmersiva en el Club.

El programa prevé que estos jugadores formen parte del nuevo Girona FC “C”. Está previsto que este equipo pueda jugar la próxima temporada varios partidos amistosos para completar su proceso formativo y competitivo.

Los participantes, un máximo de 22 por temporada, entrenarán siguiendo la metodología propia del Girona FC, compartiendo entrenadores, instalaciones y dinámica de trabajo con la academia profesional. Además, se integrarán plenamente en el día a día formativo y deportivo del Club.

El objetivo principal de esta iniciativa es transmitir los valores y la metodología del Girona FC, a la vez que se ofrece a los estudiantes una experiencia única dentro de nuestro entorno deportivo, cultural y humano. El proyecto supone también una nueva oportunidad para continuar proyectando la ciudad y el club a escala internacional a través del fútbol y la educación.

Para el director general del Girona FC, Ignasi Mas-Bagà, “este acuerdo refuerza nuestra apuesta por la formación y por la proyección internacional del Club. Ofrecer a jugadores internacionales la posibilidad de conocer nuestra metodología e integrarse en nuestra realidad deportiva es una manera de extender los valores del Girona FC más allá de nuestro territorio.” “Este programa nos permite abrir Girona al mundo y, al mismo tiempo, enriquecer nuestro entorno con jóvenes que vienen a aprender, a competir y a compartir su pasión por el fútbol. Es una iniciativa que encaja plenamente con lo que somos como club: abierto, moderno y con vocación de crecimiento.”

Más información en https://internationalsocceracademy.com/