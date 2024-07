El Girona cede un empate ante el Mirandés (1-1)

Un gol en el minuto 83 ha privado al Girona de la segunda victoria de la temporada. Los de Pablo Machín, que han llevado la iniciativa del juego en los primeros compases del encuentro, se han puesto por delante en el marcador gracias a un golazo de Borja García tres el descanso. El madrileño empalmó, desde fuera del área, un fuerte disparo a pase de Coris. El balón entró por la escuadra de la portería burgalesa, sin que el portero pudiera hacer nada para detenerlo. Era el primer disparo bien orientado de los gerundenses que, a pesar de dominar en la primera parte, no habían tenido ocasiones claras de gol. Con el 1-0 el Girona ha tomado el control del partido e incluso podría haber sentenciado si Longo no hubiera enviado a las nubes un remate a boca de gol, cuando Montilivi ya cantaba el segundo. Sandaza y Cristian también han tenido ocasiones de marcar pero no han estado afortunados. Más suerte ha tenido el Mirandés. En el minuto 83, Aurtenetxe burló a la defensa gerundense y entró por el centro hasta que se ha plantó ante Bounou al que fusiló, logrando la igualada. El empate ha supuesto un jarro de agua fría para los gerundenses que, una semana más no consiguen dejar la portería. Por el contrario, el Mirandés continuará imbatido tras seis jornades de competición.