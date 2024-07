El Girona empata en Elche en un partido marcado por la expulsión de Alcalá

Cara y cruz. Así ha sido el partido en el Martínez Valero. Una primera parte positiva -con un golazo de Granell y en juego- pero que ha acabado con la expulsión de Pedro Alcalá, lo que ha determinado notablemente el resto del encuentro.

No podían empezar mejor los de Machín. Apenas se habían jugado ocho minutos cuando Alex Granell ha lanzado un potentísimo disparo desde fuera del área que se coló como un misil por la escuadra de la portería local. Los gerundenses llevaban la iniciativa, muy bien posicionados en todas las líneas y marcando el tiempo del juego. En dos minutos, sin embargo, Eloi y Alcalá han recibido dos tarjetas amarillas, protestadas por los jugadores por considerarlas excesivamente rigurosas. Poco después, los de Montilivi podían haber ampliado el marcador cuando en un intento de desviar la pelota un defensa ilicitano la ha enviado al travesaño de su propia portería. Otra opción ha estado protagonizada por Cristian. El canario, a pocos metros ante el portero, no ha podido conectar un muy buen pase de Granell. Ha sido en el minuto cuarenta cuando se ha torcido el rumbo del partido. Alcalá ha recibido una segunda amarilla, también muy protestada, y el Girona se ha quedado con diez hombres con más de cincuenta minutos de encuentro por delante.

La hoja de ruta de la segunda parte ha ido tal y como se podía prever. Con superioridad numérica los jugadores entrenados por Rubén Baraja han iniciado un ataque constante sobre la portería de Becerra. Pablo Machín, consciente de la situación, ha dado un registro más defensivo al equipo haciendo entrar a Richy y Sebas Coris en el lugar de Eloi y Mata. El once local ha gozado de varias ocasiones que ha desbaratado Isaac Becerra y el resto de jugadores de campo rojiblancos. Pero no se puede hacer nada contra el infortunio. En el minuto setenta y cinco el Elche ha lanzado un córner, que Becerra no ha podido interceptar y el balón ha tocado el cuerpo de Carlos Clerc, entrando en la portería y convirtiéndose en el gol del empate local. Con el 1 a 1 y espoleados por su público, el Elche ha querido llevarse el partido pero el portero del Girona se ha convertido en el protagonista del tramo final y ha evitado que los tres puntos se quedaran en el Martínez Valero.

Ahora, el próximo partido del Girona será en Montilivi, contra el Mallorca, el sábado 21 de mayo a las 18h. Sólo quedan cuatro partidos del campeonato regular de Liga.