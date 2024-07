El Girona FC crea el Consejo Asesor

El Girona FC pondrá en marcha el 29 de octubre el nuevo Consejo Asesor del club. Un Consejo que, dirigido por el Presidente Delfí Geli, estará formado inicialmente por nueve personas. El nuevo organismo tendrá carácter consultivo, con el objetivo de asesorar al club para reforzar e incrementar las sinergias entre el Girona FC y los socios, los aficionados, la ciudad y la provincia.

El Consejo Asesor rojiblanco nace en base a seis objetivos:

Fomentar la integración del Girona en la ciudad y en la provincia y trabajar para el logro de intereses comunes.

Colaborar en la definición del futuro y la estrategia del Girona a corto, medio y largo plazo.

Favorecer las relaciones institucionales.

Facilitar contactos al club para generarle oportunidades de negocio.

Participar y ayudar en la comunicación de mensajes del club a los aficionados y en la sociedad

Actuar como termómetro del entorno del club: socio, aficionado, empresa, ciudadano...

Los miembros del Consejo Asesor, que han sido elegidos por su prestigio profesional, conocimientos del sector o vinculación con la entidad son: Joaquim Nadal, ex alcalde Girona y ex-Consejero de la Generalidad; Jordi Bosch, periodista y presidente de Endemol España; Jaume Roures, fundador de Mediapro; Joan Roca, chef y propietario del restaurante "El Celler de Can Roca"; Pepita Perich, directora-gerente de la Fundación Ramon Noguera; Josep Maria Fonalleras, periodista y escritor; Jordi Triola, presidente de la Fundación Girona FC; Albert Serra, ingeniero y ex futbolista del Girona FC y Lluís Serras, economista y presidente de la Peña Pablo Machine.

El Presidente del Girona FC y, a la vez Presidente del nuevo Consejo Asesor, ha agradecido la implicación y predisposición de todas las personas escogidas a participar en un órgano que "contribuirá a favorecer el crecimiento de la entidad desde un punto de vista social y de vínculo con el territorio".