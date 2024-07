El Girona presenta un álbum de cromos de Primera

Una colección de sueños

Repasa la plantilla del Girona que está firmando el mejor debut de la historia de La Liga. Descubre los cromos de todos los jugadores en diferentes formatos, brillante, dobles, con efectos visuales o acciones de juego pero también el cuerpo técnico, instalaciones o imágenes de Montilivi, del día de partido o de la afición. Tienen también su espacio el himno, el presidente, el escudo o incluso el futbolín del vestuario cuenta con un cromo propio.

No podían faltar los mitos y momentos históricos

En la colección no podían faltar momentos históricos de la última década como, el gol de Migue, que supuso el ascenso a Segunda; el penalti de Kiko Ratón que dio la permanencia u otros momentos como los ascensos frustrados para terminar en el histórico ascenso a Primera División. Mitos como Jandro Castro, Miki Albert o la llegada de Machín para salvar al equipo hace 4 años no podían faltar en la colección y cuentan con su propio cromo. Esta colección histórica, que ha desarrollado el club junto con la Editorial Oxygen, está pensada no sólo para los más pequeños que descubrirán cómo juega el equipo mientras completan la colección, sino para los aficionados, tanto fieles o recién llegados al club que seguro disfrutarán completando la colección cromo a cromo.

Disponible en toda la provincia de Girona

El álbum se podrá encontrar en los principales quioscos de la provincia de Girona a partir del viernes 13 de abril. También estará disponible en la tienda oficial del estadio de Montilivi y en la Tienda Online del club, desde donde se podrá pedir un pack de iniciación que constará del álbum y 10 sobres a un precio reducido. Comprad el producto online haciendo click AQUÍ.