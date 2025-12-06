El Girona visita al Elche en un duelo para reforzar sensaciones

El Girona FC vuelve este domingo a la competición doméstica con una exigente visita al Martínez Valero, donde el Elche CF lo espera con la necesidad de cambiar su dinámica y reencontrarse con la victoria. El partido llega tras una semana marcada por la Copa del Rey, donde ambos equipos vivieron compromisos intensos y desenlaces muy diferentes.

El equipo de Míchel afronta el desplazamiento a tierras alicantinas tras la eliminación en la Copa ante el Ourense. A pesar de este contratiempo, los rojiblancos mantienen una trayectoria ascendente en la Liga, avalada por el valioso empate conseguido el pasado fin de semana contra el Real Madrid. La solidez mostrada en las últimas jornadas refuerza la confianza del vestuario, que buscará dar continuidad al buen juego. Míchel no podrá contar con Ounahi, sancionado por acumulación de tarjetas, una ausencia sensible en el centro del campo.

Por su parte, los hombres de Eder Sarabia llegan al duelo con el Girona tras superar, con sufrimiento, al Quintanar del Rey en una prórroga agónica en la Copa. En la liga, sin embargo, el equipo no atraviesa su mejor momento: con 16 puntos (3 victorias, 7 empates y 4 derrotas), el Elche ocupa la 11ª posición y no gana desde el 28 de septiembre. La irregularidad de las últimas jornadas ha incrementado la presión, y el técnico vasco confía en el apoyo del Martínez Valero para revertir la situación.

El partido se perfila como un enfrentamiento abierto y competitivo entre dos formaciones que quieren aparcar las dudas generadas en la Copa y centrarse en consolidar sus objetivos en la Liga.

El Girona buscará reafirmarse como un equipo fiable y en crecimiento, mientras que el Elche ve en este duelo una oportunidad para reconectar con su afición y recuperar el camino de los tres puntos.

El Martínez Valero será, el domingo, el escenario de un choque de alto voltaje entre necesidad y ambición, con tres puntos importantes en juego para ambos conjuntos.