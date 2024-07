El Girona quiere empezar sumando en su primera visita al nuevo San Mamés

El Girona va guanyar l"any passat més partits com a visitant -13- que jugant a Montilivi -11-. Superar els 42 punts aconseguits lluny de casa és un objectiu difícil però l"entrenador dels gironins vol començar sumant en aquesta primera setmana. "És cert que serà complicat tornar-ho a aconseguir però intento sempre jugar igual a casa que a fora", ha indicat el tècnic sorià. Machín ha assegurat que l"equip que sortirà a San Mamés d"inici s"assemblarà al que va jugar d"entrada el Torneig Costa Brava. Segons Machín, la implicació dels nous fitxatges per adaptar-se al sistema de joc és absoluta amb la qual cosa espera ser un equip tan competitiu com el de la temporada passada.

Respecte al rival, Machín ha afirmat que és un equip jove, intens, amb un entrenador fidel a un estil de joc. "Van arribar al playoff jugant d"una manera i en el playoff ho van continuar fent igual, per la qual cosa suposem que no canviaran el seu sistema de joc".