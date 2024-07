Empate en Montilivi contra el líder (1-1)

El Girona empató hoy a un gol contra el Leganés, líder de la categoría, en un partido de dominio local. Los hombres de Pablo Machín han visto como les anulaban dos goles, uno de Kiko Olivas por falta al portero de Lejeune y el otro por fuera de juego de Lekic.

El Girona ha dominado la mayor parte del partido, llevando la iniciativa del juego. A pesar de no crear demasiadas ocasiones ha visto como el árbitro anulaba dos goles en pocos minutos. El primero, de Kiko Olivas, por una falta de Lejeune sobre el portero Serantes, y el segundo, de Lekic, por fuera de juego. Han sido las dos jugadas de mayor peligro local mientras el conjunto de Garitano lo fiaba todo al contragolpe. El Girona se ha defendido bien, con orden, y con el cero a cero en el marcador se llegó al descanso.

La segunda mitad fue más movida. Al cuarto de hora de juego, una jugada iniciada por Javi Álamo ha acabado a pies de Lekic. Este, dentro del área, empalmó un fuerte disparo que suponía el 1-0. Los madrileños han respondido rápidamente. En una contra, el ex del Girona Timor ha conseguido la igualada. Lejos de bajar los brazos, los gerundenses han buscado con intención el segundo gol. La ocasión más clara, de Eloi, que ha empalmado un fuerte disparo que ha impactado en el poste. El marcador sin embargo, ya no se ha movido. El Girona visita la próxima semana la Romareda para enfrentarse al Real Zaragoza. El partido se jugará el domingo a las cinco de la tarde.