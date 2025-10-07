Entradas gratuitas para Socios para el Girona B-UE Porreres

Los Socios del Girona FC ya pueden solicitar su entrada GRATUITA para el partido que enfrentará al Girona B y la UE Porreres. El encuentro tendrá lugar este domingo 12 de octubre a las 12h. en el Campo Municipal de Vidreres.

Las entradas para Socios se pueden solicitar ÚNICAMENTE a través de este enlace ENTRADAS GIRONA B y se pueden pedir hasta un máximo de cinco. El plazo para solicitar la entrada finaliza el viernes 10 de octubre a las 11:00h.

Las entradas de público general solo se podrán comprar el mismo día del partido en las taquillas del campo con un precio de 5 euros para la entrada general y 10 euros para Tribuna.