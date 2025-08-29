Entradas para el Celta-Girona, a 30€ para Socios

El Girona FC pone a disposición de sus socios un total de 126 entradas para el partido que se disputará contra el RC Celta de Vigo CF, correspondiente a la jornada 4 de Liga. El período de venta se abrirá el lunes 1 de septiembre a las 9 de la mañana y finalizará el lunes 8 de septiembre a las 23:59.

La venta será exclusivamente para Socios a través de https://viatges.gironafc.cat, con un límite de 5 entradas por socio, siempre que todas las personas para las que se compre también sean socias del club. No habrá venta para el público general.

En caso de que la demanda supere las 126 entradas disponibles para socios, se realizará un sorteo el martes 9 de septiembre a las 10 de la mañana, para determinar los afortunados que podrán asistir al partido.

Las entradas, con un precio único de 30 €, serán en formato pdf y se enviarán por correo electrónico a cada comprador a partir del 9 de septiembre.

En total, el Girona FC dispone de 181 entradas. 126 son para Socios y las 55 restantes se distribuirán entre las peñas y compromisos del Club.